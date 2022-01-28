Крымский университет перейдет на дистанционное обучение

Крымский федеральный университет вновь перейдет на дистанционный формат обучения, который продлится с 31 января по 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Как уточнили в вузе, медицинская академия будет работать в дистантно-практическом формате, при котором при необходимости студентов-медиков задействуют в работе в системе здравоохранения республики.

Структурные подразделения и филиалы КФУ - Институт педагогического образования и менеджмента в Армянске, Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в Советско, Прибрежненский аграрный колледж, а также Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж в Маленьком - продолжат работать в очном формате.

Осенью 2021 года КФУ уже дважды переводился на дистанционный либо смешанный формат обучения, при котором практические занятия проходили очно.

В РК продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за последний день зарегистрировано 409 случаев COVID-19. В средних школах на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ перевели уже 200 классов. Сегодня же началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет препаратом "Спутник-М".