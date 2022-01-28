Судоремонтный завод Черноморского флота модернизируют за 30 млрд руб

На модернизацию 13-го судоремонтного завода Черноморского флота потребуется около 30 миллиардов рублей в течение 17 лет. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", директор предприятия Павел Флоря.

- Рассчитываем получить финансирование по госпрограмме развития оборонно-промышленного комплекса, - сказал Флоря. - На первом этапе планируется выделить около одного миллиарда рублей. На втором, когда начнется строительство новых зданий и сооружений, - около 9 миллиардов рублей. На следующих этапах потребуется до 20 миллиардов рублей на капитальное строительство, развитие инфраструктуры, обновление парка технологического и стендового оборудования.

Он рассказал, что обновление производственных мощностей 13-го СРЗ ЧФ будет проходить в пять этапов - с 2023 по 2040 годы. Первый этап продлится три года, а остальные - по пять лет. В результате завод получит современную судоремонтную базу, рассчитанную на корабли новых проектов.

Директор предприятия также сообщил, что планы вхождения 13-го СРЗ ЧФ в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) отложены, предприятие останется в структуре минобороны РФ. В 2017 году завод был включен правительством РФ в программу приватизации, после акционирования должен был войти в ОСК. Летом 2021 года стало известно, что процедура акционирования остановлена.

- В вязи с вновь возникшими обстоятельствами и необходимостью выполнять задачи судоремонта в дальней морской зоне, принято решение о сохранении ведомственной принадлежности предприятия, - сказал Флоря. - На базе 13-го СРЗ будет выполняться комплексный судоремонт в интересах министерства обороны.

Он отметил, что 13-й СРЗ уже имеет современные производственные мощности за пределами РФ для восстановления технической готовности кораблей и судов.

Справка "РГ"

ФГУП "13-й судоремонтный завод Черноморского флота" минобороны России был основан на берегах Килен-бухты Севастополя в 1887 году. 26 января завод отметил 135-летие. С 2011 года является единственным предприятием, выполняющим заказы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ. Осуществляет средний, текущий и доковый ремонт кораблей и судов всех рангов, обслуживает военную технику, ремонтирует корпусные конструкции, механизмы, системы и устройства кораблей. Завод со штатом 1500 человек занимает первое место среди промышленных предприятий Севастополя по объемам производства и налоговым отчислениям в бюджет.