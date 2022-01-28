В Крыму построят "Аэропорт-Сити"

Международный аэропорт Симферополя намерен построить на своей территории комплекс инфраструктурных объектов, включающий бизнес-центр, гостиницу и логистический комплекс. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Крыма.

"Поиск инвесторов для реализации проекта уже начался", - говорится в сообщении.

Согласно концепции развития аэропорта, деловой центр и гостиничный комплекс разместятся на земельных участках перед терминалом. Предполагается, что строительство отеля разобьют на две очереди. Первая очередь включит 150-200 номеров уровнем не ниже трех звезд, а вторая предусматривает увеличение гостиничного комплекса еще на 100-150 номеров различной категории. В гостинице будут рестораны, спа-комплексы, конференц-залы и вся сопутствующая инфраструктура. Бизнес-центр площадью 10 тысяч квадратных метров разместится напротив отеля.

Все объекты построят в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом, который благодаря своим криволинейному фасаду напоминает морскую волну. К площадке будущего индустриального парка уже проложены коммуникации. На ней разместится логистический центр с авиационно-грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания.

Напомним, справа от нового терминала планируется построить 11-километровую железнодорожную ветку для аэроэкспресса в Симферополь.

В минувшем году аэропорт Симферополя установил новый рекорд пассажиропотока. За год здесь обслужили 6,83 миллиона человек. Абсолютным лидером перевозок стала компания "Уральские авиалинии" - 1,5 миллиона пассажиров. По сравнению с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 миллиона человек (47,6 процента), а с доковидным 2019-ым - на 1,68 миллиона человек (32,8 процента). Всего в прошлом году аэропорт принял и отправил более 42 тысяч регулярных пассажирских рейсов.

Строительство нового терминала началось в мае 2016 года, а завершилось в апреле 2018.