Видео: Корабли Черноморского флота поразили воздушные и морские цели

Во время масштабных морских учений корабли Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в акватории Черного моря. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

- В корабельную ударную группу флота вошли фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Набережные Челны" и "Р-60". Их боевые расчеты выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника, - говорится в сообщении ЧФ. - Также целями артиллерийских стрельб были плавающие мины и воздушные цели, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

В свою очередь, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ продолжили контрольно-разведывательный поиск мин в районах рассредоточения сил флота. Также их экипажи отработали учебное гранатометание и передачу сигналов светотехническими средствами связи.

Как ранее сообщала "РГ", всего в плановых тренировках флота задействованы более 20 боевых кораблей ЧФ. Они являются частью масштабных военно-морских учений, которые сейчас в акватории всех морей, прилегающих к российской территории, проводятся под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. К ним привлечены свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.