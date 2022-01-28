Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Михаил Загайнов 
20:10 28.01.2022

Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В восьми регионах удалось снизить тарифы на электроэнергию. Речь идет о Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Курганской, Тюменской и Ростовской областях, республиках Калмыкия и Алтай и Алтайском крае, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

В 2021 году ФАС сэкономила гражданам 5,6 млрд рублей на оплате "коммуналки"

С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет. По мнению ФАС, пятилетний горизонт планирования тарифов "повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей".

Ранее правительство утвердило новый порядок расчета цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объемов потребления. Нововведение призвано ограничить возможность использования льготного электричества для майнинга криптовалют.

Сейчас читают

ЖКХ
14:34

Тарифы на воду могут пересчитать в сторону снижения

Тарифы на воду могут пересчитать в сторону снижения

Устанавливать нормативы потерь воды в сетях смогут регионы. Это может повлиять на коммунальные платежи для населения. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о водоснабжении и водоотведении

Ипотека
26.01.2022

Чекунков анонсировал расширение программы "Дальневосточная ипотека"

Чекунков анонсировал расширение программы "Дальневосточная ипотека"

Программа "Дальневосточная ипотека" может быть распространена на врачей и учителей с апреля. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, сейчас проект находится на согласовании в правительстве

Жилая недвижимость
26.01.2022

Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

Многие арендодатели, сдающие жилье в долгосрочную аренду, порой задумываются, не перевести ли недвижимость на посуточную сдачу. "РГ" спросила у эксперта, выгодно ли это, какие есть нюансы и что нужно учесть, решившись на краткосрочную аренду