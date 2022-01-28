Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию

В восьми регионах удалось снизить тарифы на электроэнергию. Речь идет о Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Курганской, Тюменской и Ростовской областях, республиках Калмыкия и Алтай и Алтайском крае, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет. По мнению ФАС, пятилетний горизонт планирования тарифов "повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей".

Ранее правительство утвердило новый порядок расчета цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объемов потребления. Нововведение призвано ограничить возможность использования льготного электричества для майнинга криптовалют.