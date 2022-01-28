На Урале из реки выловили куриные лапы и потроха

Жители села Муслюмова в Челябинской области бьют тревогу. В реке Теча обнаружились отходы местной птицефабрики. Куриные головы, лапы и перья были сброшены в реку и грозят экологическим бедствием. С приходом тепла люди ожидают смрада и нашествия мух.

На месте, где были обнаружены останки птиц, уже побывали специалисты регионального экологического надзора. Факт сброса нечистот подтвердился.

- По итогам рейда возбуждено административное дело о нарушении правил охраны водных объектов (часть 4 статьи 8.13 КоАП РФ), - сообщили в минэкологии региона. - Предстоит выяснить, как отходы производства попали в реку с учетом имеющихся очистных сооружений. Виновным грозят штрафы: для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 80 тысяч рублей.

Ранее в минэкологии возбудили административные дела по факту загрязнения стоками главного питьевого источника Челябинска - озера Шершни. Из-за аварии на насосной станции предприятия "ЮжУралВодоканал" произошло загрязнение водохранилища канализационными стоками от пригородных микрорайонов областного центра.

Нарушение зафиксировали и в прокуратуре региона. По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства об охране водных объектов.