Врачи рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации снаряда на Урале

В город Реж выехала бригада Территориального Центра медицины катастроф: на местном предприятии сегодня пострадали шестеро сотрудников и один погиб. Причиной стала неожиданная детонация снаряда времен Великой Отечественной войны, который сюда привезли, чтоб обезвредить.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

"Двое покинули медицинское учреждение после осмотра, четверо госпитализированы, один из них прооперирован. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает", - сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

Напомним, снаряд ранее нашли во время ремонтных работ. Его перевезли в Реж, чтобы уничтожить, а когда стали выгружать из спецмашины, он сработал. Все пострадавшие - работники завода, которое занимается утилизацией боеприпасов.