Россияне начали получать штрафы с попутных автомобилей

Водитель грузовика получил штраф с камеры, установленной на попутном автомобиле. Интересно в этой ситуации то, что машина, с которой сделан снимок, по всей видимости также двигалась с нарушением.

Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале глава проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. На ней запечатлен грузовик, двигающийся со скоростью 88 км/час, а разрешенная скорость на участке - 60 км/час. Сделан снимок в Новосибирске на Бердском шоссе.

"Возникает резонный вопрос, оштрафуют ли автомобиль с которого производилась фотофиксации, ведь он сам двигался с нарушением? Очевидно, что это была не машина ГИБДД, а автомобиль без раскраски, как любой из потока", - написал автоэксперт.