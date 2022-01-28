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28.01.2022 09:01
Рубрика: ПДД

Россияне начали получать штрафы с попутных автомобилей

Текст: Майя Бирюкова

Водитель грузовика получил штраф с камеры, установленной на попутном автомобиле. Интересно в этой ситуации то, что машина, с которой сделан снимок, по всей видимости также двигалась с нарушением.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Пешеходы чаще попадались на нарушениях правил, чем водители

Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале глава проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. На ней запечатлен грузовик, двигающийся со скоростью 88 км/час, а разрешенная скорость на участке - 60 км/час. Сделан снимок в Новосибирске на Бердском шоссе.

"Возникает резонный вопрос, оштрафуют ли автомобиль с которого производилась фотофиксации, ведь он сам двигался с нарушением? Очевидно, что это была не машина ГИБДД, а автомобиль без раскраски, как любой из потока", - написал автоэксперт.

#ПДД