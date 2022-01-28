Штрафы за производство и продажу немаркированных сигарет и алкоголя повысят в разы

Штрафы за производство и оборот в России немаркированной табачной и алкогольной продукции будут увеличены в несколько раз. Помимо этого, штрафы предусматриваются и за их перевозку по территории страны. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал президент России Владимир Путин.

Перевозить немаркированные табак и алкоголь совершеннолетним гражданам можно будет в пределах нормы. Для табачных изделий - не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 грамм табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного человека. Если продукции окажется больше, придется заплатить штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а продукцию конфискуют. Немаркированного алкоголя можно провозить не более 10 литров на человека. Раньше за превышение этой нормы был предусмотрен штраф в размере 3-5 тыс. рублей, по новому закону он повышается до 15-25 тыс. рублей.

Также повышаются штрафы за продажу немаркированного алкоголя и сигарет. Для физлиц они увеличатся с 4-5 тыс. до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц - с 10-15 тыс. до 30-50 тыс. рублей, для юрлиц - с 200-300 тыс. до 300-500 тыс. рублей. Будут повышены штрафы и за производство и ввод в оборот немаркированных алкогольных и табачных изделий: для должностных лиц - с 10-15 тыс. до 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100-150 тыс. до 200-300 тыс. рублей.