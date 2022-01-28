Постановление администрации Тамбовской области от 27 января 2022 года № 51 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 29.12.2021) (далее - постановление) следующие изменения:

в пункте 1 абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:

"1. Обязать неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше, а также работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, беременных женщин соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Срок - с 31.01.2022 по 13.02.2022, с 14.02.2022 по 27.02.2022.

Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, исключив при этом необязательные посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте.";

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тамбовской области, не допускать к выполнению трудовой функции лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на которых возложена обязанность по соблюдению режима самоизоляции, за исключением работников, выполняющих свою трудовую функцию в дистанционном режиме работы.";

пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

"8.2. выдачу электронных листков нетрудоспособности лицам, находящимся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления (за исключением неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше), на основании их обращения в медицинскую организацию (без посещения медицинской организации), а также лицам, находящимся в режиме изоляции по предписанию и (или) постановлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (без посещения медицинской организации);";

в пункте 18.5 абзац первый изложить в следующей редакции:

"18.5. Обязать собственников и иных законных владельцев торгово-развлекательных центров не допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных представителей, а также обеспечить контроль за ношением посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания в период всего пребывания в торгово-развлекательном центре.";

в пункте 19 в абзаце втором слова "6 календарных месяцев" заменить словами "12 календарных месяцев";

в пункте 27.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"27.1. Управлению региональной безопасности области (Ефименко), управлению автомобильных дорог и транспорта области (Чурилов), управлению ветеринарии области (Филин), департаменту государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) области (Левченко), управлению культуры и архивного дела области (Голубев), управлению лесами области (Налдеев), управлению образования и науки области (Котельникова), управлению по охране окружающей среды и природопользованию области (Андреев), управлению по развитию промышленности и торговли области (Сафронов), управлению регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области (Мещеряков), управлению по физической культуре и спорту области (Белоусов), управлению сельского хозяйства области (Бакуменко), управлению социальной защиты и семейной политики области (Орехова), управлению топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (Выгузова) обеспечить в установленной сфере деятельности осуществление контроля за соблюдением гражданами, организациями (индивидуальными предпринимателями) правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных настоящим постановлением.";

в абзаце втором фамилию "(Пустовит)" заменить фамилией "(Камнева)";

в пункте 27.3:

фамилию "(Шишмонин)" заменить фамилией "(Михалёв)";

фамилию "(Агафонов)" заменить фамилией "(Малова)".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31.01.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







