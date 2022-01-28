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28.01.2022 14:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Международное рейтинговое агентство Brand Finance опубликовало топ-500 самых дорогих компаний мира.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota представила альтернативу Land Cruiser 300 и Lexus LX 600

Самым дорогим автопроизводителем стала Toyota. Японская компания находится на 12 месте рейтинга, ее стоимость 64,283 миллиарда долларов (годом ранее - 59,479 миллиарда и то же самое 12-е место).

Вторым по дороговизне автомобильным брендом стал Mercedes-Benz: за год компания опустилась с 13 на 15 место. Ее стоимость на сегодняшний день - 60,76 миллиарда долларов (58,225 миллиарда в 2021 году).

В тройку лидеров также входит Tesla, которая поднялась в рейтинге с 42 на 28 место (стоимость - 31,986 миллиарда долларов в 2021 году и 46,01 миллиарда в 2022 году).

Кроме этого, в число самых дорогих автопроизводителей входят Volkswagen (41,04 миллиарда долларов, 33 место), Mitsubishi Group (39,203 миллиарда, 37 место), BMW (37,945 миллиарда, 39 место), Porsche (33,713 миллиарда, 46 место), Honda (28,243 миллиарда, 61 место), Hyundai Group (24,971 миллиарда, 72 место), Ford (24,178 миллиарда, 76 место) и Tata Group (23,92 миллиарда 78 место).

#Toyota #Hyundai #Volkswagen #Tesla