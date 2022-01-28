Указ главы Республики Тыва от 28 января 2022 года № 37 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)" следующие изменения:

1) в пункте 5:

а) в подпункте 1:

в абзаце первом слово "групп;" заменить словом "групп.";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"С 8 февраля 2022 года перевод на дистанционный формат обучения обучающихся с 1 по 8 классы общеобразовательных организаций осуществлять с применением дифференцированного подхода в каждой общеобразовательной организации на территории муниципального образования Республики Тыва исходя из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в соответствии с условиями деятельности общеобразовательных организаций в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Тыва;";

б) в абзаце третьем подпункта 4 слово "технологий." заменить словом "технологий;";

в) дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) в целях разгрузки общественного транспорта, для минимизации контактов организовать перевозку обучающихся общеобразовательных организаций города Кызыла на транспортных средствах, предназначенных для перевозки обучающихся, на безвозмездной основе в утреннее и вечернее время, со сбором (высадкой) обучающихся в определенных точках города;

6) обеспечить исполнение абзаца седьмого подпункта 3 пункта 6 Правил в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта.";

2) в подпункте 2 пункта 8 цифры "65" заменить цифрами "60";

3) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) в абзаце первом пункта 4 после слова "(COVID-19)" дополнить словами "(далее - QR-код);

б) в пункте 5:

подпункты 8 и 9 признать утратившими силу;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением организации сопровождения заявителей по получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе дистанционного.

Органам, предоставляющим услуги, многофункциональным центрам обеспечить информирование заявителей об особом порядке предоставления государственных услуг, организованном в соответствии с настоящим Указом, посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа, предоставляющего услуги, многофункционального центра, а также через контакт-центры многофункциональных центров;";

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) проведение в органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях конкурсов на замещение вакантных должностей, квалификационных экзаменов, за исключением их проведения в дистанционном (онлайн) формате;";

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) проведение выставок, ярмарок, за исключением проведения ярмарок на улице с соблюдением санитарно- эпидемиологических мероприятий.";

в) в пункте 6:

в подпункте 2:

в абзаце втором слово "информацию" заменить словом "информации";

в абзаце шестом слово "(СИЗ)" исключить, слова "СИЗ должны" заменить словами "Средства индивидуальной защиты должны";

в подпункте 3:

в абзаце седьмом слово "дезсредств" заменить словами "дезинфицирующих средств";

в абзаце десятом слово "нос." заменить словом "нос;"

дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) объекты, оказывающие парикмахерские услуги, салоны красоты, салоны маникюра, педикюра, массажные салоны, спа-салоны при условии заполняемости помещения не более 50 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения), организации работы только по предварительной записи и проверки наличия QR-кода у посетителя с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или в парикмахерской;

5) организации, имеющие плавательные бассейны, сауны при условии заполняемости не более 25 процентов от площади помещения для посетителей с обслуживанием потребителей только по предварительной записи и проверки наличия QR-кода у посетителя.";

г) в пункте 7:

приостановить до 1 апреля 2022 года действие подпункта 1;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить до 01.04.2022 перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, вне зависимости от получения либо не получения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выполняемой работы;";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) обеспечить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контроль за соблюдением повсеместного обязательного масочного режима и социального дистанцирования, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях и контактных поверхностей, соблюдение работниками правил личной и общественной гигиены, рекомендаций медицинских работников, организацию "утреннего фильтра" с термометрией на входе, использование санитайзеров;";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) перевести на дистанционный режим не менее 50 процентов работников, в том числе одного из родителей (опекунов), единственного родителя (опекуна) в случае перехода учащихся на дистанционный формат обучения или приостановления работы дошкольных образовательных организаций.

Меры, принимаемые в соответствии с настоящим подпунктом, не распространяются на следующие организации (работодателей и их работников):

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) иные организации, в которых невозможно перевести работников на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организации;";

в подпункте 14 слово "законодательством." заменить словом "законодательством;"

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

"1 5) в целях разгрузки общественного транспорта, для минимизации контактов рассмотреть возможность организации для работников доставку на работу и с работы транспортным средством организации, со сбором (высадкой) работников в определенных точках города.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







