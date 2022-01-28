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28 января 2022 г.

Постановление правительства Тюменской области от 28 января 2022 года № 28-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 28 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В преамбуле слова "постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19"," исключить.

2. В пункте 4 слово "постановлениях" заменить словом "постановлении", слова ", от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19"" исключить.

3. В подпункте 16.1 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17 и пункте 21 цифру "6" заменит цифрой "12".

4. В пункте 23 слова "1 февраля" заменить словами "1 марта".

5. Дополнить новыми пунктами 24-26 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"24. Приостановить с 31 января по 12 февраля 2022 года реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1-11 (12) классах, образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки в зданиях государственных и муниципальных образовательных, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Тюменской области, членов спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку.

25. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области, Департаменту культуры Тюменской области, Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области обеспечить с 31 января по 12 февраля 2022 года:

- реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1-11 (12) классах, образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными правовыми актами образовательных организаций;

- в общеобразовательных организациях, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов, выдачу продуктовых наборов обучающимся в 1-11 (12) классах из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Выдачу продуктовых наборов осуществлять за счет средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области".

26. Рекомендовать:

- федеральным государственным и частным образовательным организациям, реализующим программы общего образования, среднего профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить принятие в установленном порядке решений, аналогичных решению, указанному в пункте 24 настоящего постановления.

- федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, действующим в Тюменской области, обеспечить принятие в установленном порядке решений о переходе на реализацию образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 31 января 2022 года до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.".

Губернатор области А.В.Моор



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