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28.01.2022 20:55
Рубрика: Общество

Ученые указали конкретный фрукт, который поможет в снижении сахара крови

Текст: Нина Егоршева

При диабете нарушается выработка инсулина в организме. Однако если ежедневно съедать хотя бы одно яблоко, это может оказать неоценимую помощь тем, кто старается поддерживать уровень сахара в норме. Достаточно будет одного фрукта среднего размера, пишет Daily Express.

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Издание ссылается на исследование, посвященное влиянию яблок на уровень сахара, опубликованное в Международном журнале фармацевтики и биологических наук. В рамках этой работы ученые рассматривали потенциальное влияние яблок на показатели сахара натощак и уровень липидов у пациентов с диабетом второго типа.

В ходе исследования 98 добровольцев, больных диабетом, разделили на тех, кто должен был съедать одно яблоко каждый день и тех, кто яблоки не ел. При этом, до начала эксперимента, всем участникам померили уровень сахара и содержание липидов в крови, а спустя четыре недели взяли повторный анализ.

Отмечается, что ученые обнаружили "весьма значительное" снижение сахара среди тех, кто регулярно лакомился яблоками. Причем результат был стабильным вне зависимости от пола и возраста участников эксперимента. Более того, по сравнению с представителями контрольной группы, у тех, кто ел яблоки, значительно снизился уровень "плохого" холестерина, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее эксперты рассказали, что будет с теми, кто на месяц откажется от сахара. В этом случае уменьшение массы тела и улучшение состояния зубов - далеко не все положительные изменения, которые произойдут с организмом за это время. Сообщается, что диеты, ограничивающие потребление добавленного сахара также значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень триглицеридов и "плохого" холестерина.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

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