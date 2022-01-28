В Японии полиция арестовала удерживавшего в заложниках врача

Японские полицейские арестовали мужчину, который удерживал в заложниках врача и ранил еще несколько человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел вечером 27 января в расположенной по соседству со столичным городом Токио префектуре Сайтама. Тревогу забили местные жители, которые с наступлением темноты услышали похожие на выстрелы странные звуки. По словам очевидцев, шум доносился из дома пожилого японца по имени Хироси Ватанабэ.

Приехавшие на место ЧП полицейские в срочном порядке эвакуировали около 300 человек из близлежащих домов, а также распорядились закрыть находящиеся неподалеку от места событий школы и детские сады.

После этого сотрудники правопорядка по телефону связались с преступником. Последний никаких требований не выдвигал, но и сдаваться добровольно не собирался.

Ситуация разрешилась рано утром 28 января. Телевизионщики показали кадры, на которых облаченные в шлемы и спецобмундирование полицейские со щитами в руках штурмом взяли жилище японца. В результате проведенной операции 66-летний злоумышленник был задержан. В его доме обнаружили охотничье ружье.

Позже выяснилось, что 27 января мужчину посетили 44-летний врач по имени Дзюнъити Судзуки и двое его ассистентов. Медики ранее занимались лечением прикованной к постели престарелой матери Ватанабэ. Женщина накануне скончалась. По некоторым данным, Судзуки-сан и его подчиненные хотели выразить соболезнования скорбящему.

Когда доктор и двое его помощников постучали в дверь Ватанабэ, последний атаковал их. Одному из пришедших он распылил в лицо аэрозоль из перцового баллончика, а другого ранил из ружья в область живота.

Доктора Судзуки преступник взял в плен. Свою жертву он удерживал около двенадцати часов. К несчастью, заложник не выжил. Он скончался от полученных огнестрельных ранений.