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28.01.2022 10:52
Рубрика: В мире

В Пхеньяне прошла репетиция крупного военного парада

Текст: Олег Кирьянов
Северная Корея готовится провести крупный военный парад, и в ночь на пятницу прошла его репетиция. Эксперты же предупреждают, что в первой половине этого года ситуация вокруг Корейского полуострова может обостриться.
Фото: Олег Кирьянов Фото: Олег Кирьянов
Фото: Олег Кирьянов

"В ночь с 27 на 28 января в Пхеньяне прошла репетиция военного парада. В рамках мероприятия состоялись пролеты реактивной авиации над площадью Ким Ир Сена в столице КНДР", - сообщил "Российской газете" на условиях анонимности источник, хорошо осведомленный о ситуации в Северной Корее. Собеседник не уточнил, когда именно может пройти парад, но скорее всего он состоится в ближайший крупный праздник КНДР "День сияющей звезды" - так в Стране чучхе называют день рождения покойного вождя Ким Чен Ира. Праздник отмечают 16 февраля, а в этом году он будет юбилейный - Киму бы исполнилось 80 лет.

Фото: iStock
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Отметим, что совсем недавно ряд южнокорейских СМИ со ссылкой на собственные источники также сообщили о подготовке к параду. По информации портала Daily NK, в настоящий момент ведется активная подготовка к параду, который пройдет с большим размахом. При этом издание не исключило, что парад может пройти даже два раза - 16 февраля и 15 апреля. Дело в том, что в середине апреля в КНДР отвечают еще один крупный праздник - "День солнца". Так называют день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, а в нынешнем году у него 110-летний юбилей. Правда Daily NK отметило, что может быть, что Северная Корея ограничится и одним парадом, но в любом случае в ходе мероприятия будет показано много нового оружия.

С подобной оценкой согласился и один из наиболее известных южнокорейских экспертов по КНДР директор Центра северокорейских исследований Института Сечжона Чон Сон Чжан. Напомнив, что только в этом году КНДР уже шесть раз провела запуски разных видов ракет, а также намекнула на возможность возобновления тестов ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР), эксперт в беседе с корреспондентом "Российской газеты" отметил следующее: "Есть вероятность, что в ходе парадов на 16 февраля или 15 апреля КНДР продемонстрирует различные новые виды стратегических вооружений, а также затем произведет запуски тех ракет, которые еще не испытывала в деле - речь идет о баллистических ракетах подводных лодок "Пуккыксон-4" и "Пуккыксон-5". Он не исключил, что дело может дойти и до попытки запуска КНДР на орбиту спутника.

При этом он призвал к компромиссному подходу при поиске решений ракетной и ядерной проблем КНДР. "Высока вероятность, что в первой половине этого года нас ждет серьезное осложнение американо-северокорейских отношений и рост военной напряженности на Корейском полуострове, - сказал он, указывая на жесткие подходы, которые сейчас демонстрируют как Пхеньян, так и Вашингтон. - В то же время надо учитывать, что у КНДР очень слабые ВВС и сухопутные войска. В этой ситуации требовать от КНДР отказа как от ядерной, так и ракетной программ означает требовать от Пхеньяна просто сложить оружие. В этой связи целесообразным видится поэтапный подход, когда, допустим, мы пока не касается ракетной программы, но настаиваем на сокращении ядерного оружия", - отметил Чон Сон Чжан.

По мнению эксперта, на первом этапе можно было бы предложить следующую серию взаимных уступок: США и Южная Корея приостанавливают проведение совместных военных учений, в обмен на что Северная Корея замораживает свою ядерную программу и допускает инспекторов на ядерные объекты. На следующем этапе последовал бы следующий размен: Северная Корея начинает постепенное сокращение ядерного оружия, на что США и Республика Корея полностью прекращают совместные маневры. "Если же придерживаться того подхода, который озвучивают некоторые наши специалисты, когда КНДР должна отказаться от ядерного оружия, тогда как мы и США продолжаем вести учения, то надо понимать, что это неприемлемо для Пхеньяна", - добавил Чон, вновь подчеркнув важность взаимных уступок и поэтапного подхода.

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