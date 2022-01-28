В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые объявления о продаже билетов на концерты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ВТБ.

После перехода по ссылке клиенту предлагается заполнить платежную форму, в том числе указать личные данные и реквизиты банковской карты. Однако вместо билета на жертву оформляется подписка на мошеннический сайт, после чего с карты с небольшим промежутком начинают списываться деньги.

При этом злоумышленники сами контролируют частоту списания средств, предупредили в банке.

"С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса", - уточнил собеседник агентства.

Согласно данным опроса, который ранее проводил ВТБ, более 80% россиян во второй половине 2021 года столкнулись с мошенниками, которые пытались украсть деньги с их банковского счета.