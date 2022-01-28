В Токио новый рекорд по суточному приросту заражений COVID-19

В Токио зафиксирован новый рекорд по суточному приросту числа заражений коронавирусом. Местные специалисты 28 января зафиксировали в японской столице более 17,6 тысячи случаев инфицирования, передает телерадиокомпания NHK.

Эпидемиологи подчеркивают, что по сравнению с данными прошлой недели показатели выросли в 1,8 раза. Вместе с тем количество тяжелых случаев течения болезни среди пациентов с коронавирусом в мегаполисе по-прежнему остается невысоким. В общей сложности в Токио таких насчитывается двадцать человек.

Напомним, что на территории японской столицы и ряда других регионов островного государства были введены усиленные антиковидные меры, направленные на снижение скорости распространения COVID-19 среди населения.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что в городе может быть рассмотрено введение режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в случае загруженности коечного фонда городских больниц более чем на 50 процентов. Такое решение, по ее словам, могут принять только на основе консультаций со специалистами и представителями центральных властей страны.

По информации на текущий момент, загруженность коек для больных коронавирусом в Токио составляет 46,1 процента. Этот показатель демонстрирует рост (21 января - 30 процентов, 26 января - 40 процентов).