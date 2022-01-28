Видео: F-35 врезался в авианосец США

Появилось видео последних секунд полета истребителя ВМС США F-35, упавшего в Южно-Китайское море после удара о палубу авианосца Carl Vinson. Напомним, в аварии пострадали семь человек.

Приблизившись к кораблю, истребитель внезапно резко увеличил тягу (это заметно по изменившемуся звуку двигателя), после чего врезался в палубу авианосца. Сам момент столкновения в кар не попал, но создается впечатление, что F-35 задел надстройку. По сообщению командования ВМС США летная палуба Carl Vinson не пострадала, полеты продолжаются.

Ранее появилось фото истребителя после падения с корабля. Самолет с пустой кабиной (пилот катапультировался) плавает среди взбаламученной воды. Через мгновение он утонет.