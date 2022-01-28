Видео: женщины поборолись с кроссовером за место на парковке

"Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет" - это Некрасов сказал о русской крестьянке, способной в решающий момент на любой подвиг. Китайские женщины, как можно понять из этого видео, тоже не лыком шиты и готовы всерьез побороться с кроссовером, чья мощность измеряется сотнями коней.

Инцидент произошел на подземном паркинге одного из торговых центров в китайском Нанкине. Две покупательницы обнаружили свободное место и попытались его занять для своей подруги-автомобилистки. И когда на это место решил покуситься посторонний водитель, отважные женщины дали бой самозванцу.

Они изо всех сил упирались в кузов машины хама-автомобилиста, колотили по ней кулачками, громко возмущались и пытались даже вести прямой видеоэфир для какой-то соцсети. И все-таки проиграли: 250-300 лошадиных сил - не шутка.

Точку в этом жестоком состязании поставила полиция, прибывшая на место по сигналу службы безопасности ТЦ. Правоохранители заставили хама-водителя освободить парковочное место, а подружкам, яростно противостоявшим машине, устроили словесную выволочку: подобное поведение могло легко закончиться для них наездом и тяжелыми травмами...