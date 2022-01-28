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Вышел трейлер продолжения бурятской драмы "Эластико"

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    28.01.2022, 15:26
Текст:   Козьма Лоханкин

Опубликован трейлер продолжения фильма "Эластико" - бурятской спортивно-криминальной драме про молодого футболиста.

Сиквел называется "Эластико: Двенадцатый игрок" и, судя по ролику, как и первый, косвенно связан с трилогией "Решала" через воскресшего персонажа Александра Фролова Кашу.

Фото: World & Media

По сюжету футболиста Матвея, перебравшегося из Улан-Уде в Москву, настигает прошлое в лице криминальных дружков из детства.

В главной роли - снова Дмитрий Власкин (Витвицкий из "Чикатило" Андреасяна), теперь также занявший режиссёрское кресло и вошедший в команду сценаристов.

В числе продюсеров - братья Андреасян.

Картина выйдет в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier 23 февраля.

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