Постановление губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 27 января 2022 года № 196 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, в связи с ростом заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края, наличием рисков дальнейшего ухудшения ситуации постановляю:

1. Приостановить на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края с 29 января 2022 года по 1 марта 2022 года включительно:

1) проведение массовых спортивных, культурных, физкультурных, зрелищных, развлекательных, праздничных, деловых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе, за исключением проведения деловых мероприятий в дистанционном режиме;

2) деятельность предприятий общественного питания в части проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания;

3) оказание услуг лицам, не достигшим 18 лет, и посещение ими открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (фитнес-клубов), музеев, зоопарков, учреждений культуры, аттракционов, кинотеатров, театров и концертных организаций, культурно-досуговых организаций, цирков, компьютерных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров и иных подобных объектов.

2. Установить с 29 января 2022 года по 1 марта 2022 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания (за исключением объектов придорожного сервиса) - не позднее 21 часа 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.

3. Образовательным организациям независимо от организационно -правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные образовательные программы в период с 29 января 2022 года по 1 марта 2022 года включительно осуществлять реализацию дополнительных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

4. Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 13 января 2022 года № 34" дополнить словами "от 27 января 2022 года № 196";

2) пункт 8 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), утвержденного указанным постановлением, дополнить словами ", с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края".

5. Внести в постановление Губернатора от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 13 января 2022 года № 34" дополнить словами "от 27 января 2022 года № 196";

2) пункт 1 дополнить словами ", постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края.";

3) пункт 11 после слов "на территории Забайкальского края" дополнить словами "с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края";

4) пункт 15 после слова "осуществлять" дополнить словами " с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края,";

5) пункт 16 после слова "осуществлять" дополнить словами " с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края,";

6) пункт 17 после слова "осуществлять" дополнить словами " с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края,".

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов "Агинский район" Забайкальского края, "Дульдургинский район" Забайкальского края, "Могойтуйский район" Забайкальского края, городского округа "Поселок Агинское" Забайкальского края обеспечить:

1) системную и широкую работу по информированию населения о рисках возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при несоблюдении ограничительных мероприятий, необходимости воздержаться от приема гостей, поездок за пределы населенного пункта и муниципального образования Забайкальского края до стабилизации ситуации;

2) действенный контроль за соблюдением ограничительных мероприятий;

3) реализацию мер на территории соответствующего муниципального образования Забайкальского края по увеличению охвата вакцинацией (ревакцинацией) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) населения и оказания содействия медицинским работникам в проведении иммунизации.

А.М.Осипов







