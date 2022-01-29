Четыре вещи, которые водитель должен держать в машине. Иначе - штраф

Не каждый водитель имеет четкое представление о том, какие вещи необходимо держать в легковом и грузовом автомобилях, а также в автобусе, тракторе и даже мотоцикле, чтобы избежать штрафов в 2022 году.

Но многие знают, что в автомобиле в обязательном порядке должна находиться аптечка. Но что именно должно быть внутри, чтобы не получить взысканий от ГИБДД?

Прежде всего, в аптечке должны находиться предметы, обозначенные в актуальном нормативно-правовом акте. С января 2021 года в дорожной аптечке должны находиться две трехслойные маски из нетканого материала (добавлено в перечень с началом пандемии), две пары резиновых перчаток размера не меньше М, устройство для проведения искусственного дыхания (рот-устройство-рот), кровоостанавливающий жгут, четыре марлевых бинта размером 5х10 см, три марлевых бинта размером 7х14 см, две упаковки стерильных салфеток (не менее 16х14 см) и два рулонных лейкопластыря размером не менее 2х500 см, а также ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.

Добавим, что никто не запрещает расширить этот список дополнительными медикаментами, например, антисептическими растворами, но набор-минимум должен присутствовать обязательно.

Напомним, что в 2010 году из перечня необходимого в аптечке изъяли антисептики (йод, зеленку), средства, применяемые при болях в сердце, обмороке, стрессе и отравлениях.

Еще один важный момент - у аптечки должен быть актуальный срок годности. Эти данные указаны на этикетке, если это пластиковый кейс или на инструкции, если аптечка идет в виде сумочки с молнией. Интересно, что срок годности бывает разным и зависит от производителя - 5 лет, к примеру, дает компания "Лейко", в 4 года отмерен срок годности производителем "Фэст" и лишь 3 года - производителем "Мицар". Штраф за отсутствие в автомобиле аптечки или использования просроченных препаратов - 500 рублей.

Следующий обязательный атрибут, который водитель обязан держать на борту, - огнетушитель. Здесь тоже есть нюансы, которые спешим напомнить читателям. Прежде всего, для машины в 2022 году регламентированы порошковый или углекислотный огнетушители. Минимальный объем состава - от 2 л или 2 кг для легкового автомобиля, от 5 л и соответственно 5 кг для грузовиков, автобусов и спецтехники.

При этом автомобильный огнетушитель должен быть сертифицирован, заправлен и быть не просроченным. Как и в случае с аптечками, срок годности определяется производителем. В среднем для порошковых устройств он составляет 10 лет.

Убедитесь в том, что срок годности вашего огнетушителя, еще не истек, проверив соответствующую маркировку. Есть и еще один нюанс, который водители часто игнорируют - огнетушитель должен перевозиться в автомобиле в вертикальном положении! Штраф за отсутствие или ненадлежащее хранение (перевозку) огнетушителя, а также и использование устройства с истекшим сроком годности составляет 500 рублей.

Также в автомобиле в обязательном порядке необходимо держать знак аварийной остановки, иначе говоря - красный светоотражательный треугольник. Данный атрибут, который выставляют за автомобилем при его поломке или аварии на трассе, не имеет срока годности, однако должен соответствовать ГОСТу. Длина сторон треугольника должна составлять 500 мм (+/- 50 мм).

Центральная полая часть треугольника должна иметь стороны не менее 70 мм. Светоотражающие элементы должны располагаться по краю. Флуоресцирующая поверхность должна прилегать к светоотражающим элементам, располагаясь симметрично вдоль трех сторон треугольника. Что касается наказаний за отсутствие знака с вышеописанными допусками, то, как и в случае с аптечкой и огнетушителем, штраф составляет 500 рублей. Но если водитель не выставил знак аварийной остановки в случае поломки машины или ДТП, санкции возрастают до 1 тыс. рублей.

И, наконец, с марта 2018 года в список обязательных атрибутов, которые должны быть на борту, включен светоотражающий жилет. Интересно, что просто за отсутствие такого элемента в машине штраф не предусмотрен, однако если водитель не использует такой жилет при вынужденной остановке автомобиля на трассе в темное время суток, придется нести наказание. Штраф составляет 500 рублей.

Напомним также о требованиях к светоотражательным элементам жилета. Его основная часть должна быть желтого или оранжевого цвета. Должны также присутствовать одна или две светоотражательные полосы вокруг торса, каждая - не меньше 5 см в ширину. Допустимы также две дополнительные вертикальные полосы, идущие через плечи и сходящиеся с горизонтальной полосой спереди и сзади.