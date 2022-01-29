Что нужно знать о фильме "Серебряные коньки", ставшем лучшим на "Золотом Орле"

Теперь же - безоговорочное признание киноакадемиков "Золотого Орла" и в России. Помимо главного приза, фильм получил статуэтки за лучший сценарий (Роман Кантор), операторскую работу (Игорь Гринякин), работу художника-постановщика (Александр Загоскин), художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова) и монтаж (Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов). На премии продюсером Петром Ануровым была озвучена новость - скоро состоится выставка костюмов к картине. А пока вспомним, чем же еще знаменит фильм, в котором снимались дебютанты Федор Федотов и Соня Присс, а также - звезды Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов, Александра Ревенко, Дени Лаван, Кэти Бэлтон, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков и другие.

- У картины- пять "отцов" - компаний-производителей: "Централ Партнершип", Киностудия "КИТ", "Кинослово", Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканал "Россия 1". Продюсеров у фильма также пять Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков.

- Время и место действия - 1899 год, рождественский Петербург. В фильме рассказана история любви: Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке в то время, как женщинам в эту сферу вход воспрещен.

- Вдохновением для продюсера Петра Анурова (дилогия "Духless", "Селфи", "Тренер") послужил роман 1865 года "Серебряные коньки" Мэри Мэйпс Додж. Книга повествует о приключениях юных брата и сестры в Нидерландах начала XIX века. Только замерзшие реки и каналы Амстердама было решено заменить на те, что в Санкт-Петербурге.

- Эпизоды картины снимались в знаменитых дворцах Северной столицы - Юсуповском, Мраморном, Шереметевском (Фонтанный дом), а также во дворце Великого князя Владимира Александровича (Дом ученых).

- В кадре появляются такие достопримечательности Петербурга и окрестностей, как Петропавловская крепость, Михайловский (Инженерный) замок, Витебский вокзал, Музей прикладного искусства, Большой Гатчинский дворец и многие другие.

- Естественный лед рек и каналов Петербурга перед съемками укрепляли: создавали настил, клали цветную подложку (чтобы в кадре лед выглядел эффектнее и чище) и сверху заливали еще 10 см льда. Всего таким образом было укреплено порядка 10 000 квадратных метров льда.

- Для съемок массовых ледовых сцен, которые не удалось отснять на естественном льду, в павильонном комплексе во Всеволожске на 40 000 квадратных метров воссоздали участок Мойки и Зимней канавки протяженностью 130 м. Искусственный лед обеспечили специальные мощные холодильные установки.

- "Серебряные коньки" - одна из последних работ в кино актера Сергея Колтакова.

- Композитор картины британец Гай Фарли - автор саундтреков к знаменитым фильмам "Модильяни", "Страна слепых", "Я знаю, что ты знаешь" и др.

- Саундтрек "Серебряных коньков" был записан в Лондоне на легендарной студии "Эбби-Роуд", где писались культовые альбомы таких групп, как The Beatles, Pink Floyd, Oasis, U2, а также саундтреки многих классических голливудских фильмов.

- Хореографический номер "Знаки Зодиака" на приеме героини Северии Янушаускайте поставил именитый танцовщик и хореограф, обладатель премии "Золотая маска" Владимир Варнава.

- Изящные резные лезвия коньков, которые в семье главного героя передаются из поколения в поколение, создал непревзойденный белорусский мастер - художник и декоратор Олег Седловский ("Сталинград", "Викинг", "Матильда"). Своего рода символом фильма стали коньки 1885 г., которые авторам ленты удалось приобрести на интернет-аукционе. На съемках раритет, конечно, использовать не стали.