Дефицит пересаживает россиян на "автохлам"

Дефицит, захлестнувший рынок новых автомобилей, не обошел стороной и "вторичку". В результате желающим купить "бэушку" зачастую приходится выбирать между старыми и морально устаревшими машинами, о чем красноречиво свидетельствует рост цен на вазовские "семерки".

Замкнутый круг

Продажи автомобилей с пробегом по итогам 2021 года увеличились, согласно данным "Авито.Авто", на 4,6%, таким образом показав примерно такой же рост, что и рынок новых машин. При этом в условиях острого дефицита и постоянного увеличения стоимости последних россияне не спешат обновлять свои автомобили, а значит, и количество предложений на "вторичке" сокращается.

Между тем, спрос на "бэушки" увеличился в большинстве российских регионов. Так, на крупнейшем рынке - в Москве и Подмосковье - он подскочил на 16%. А лидерами по динамике роста продаж оказались Хабаровский край (+76,4%), Новосибирская область (+52,9%) и Иркутская область (+40,6%).

"Продажи автомобилей с пробегом напрямую зависят от рынка новых машин, которые сейчас в дефиците из-за нехватки микрочипов и проблем с логистикой, а потому на регулярной основе обновляются их прайсы. В это время мы наблюдаем рост продаж на рынке автомобилей с пробегом, новых машин нет в достатке, поэтому клиенты начали активно рассматривать предложения с пробегом, комплектации которых могут быть гораздо богаче", - рассказал директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, наиболее востребованы на сегодняшний день автомобили от 1 до 3 лет, а также пятилетние машины, но их практически не встретишь по разумной цене, так как их владельцы в отсутствие альтернативы у дилеров и высоких цен на новые авто не спешат продавать имеющиеся. Популярностью на вторичном рынке пользуются свежие машины до 3 лет стоимостью до миллиона рублей, а также авто постарше с ценником около 500 тыс. рублей.

Набивают себе цену

Между тем, средняя стоимость автомобилей с пробегом за минувший год выросла на 20,8% и составила 349 тыс. рублей, гласят данные "Авито.Авто". При этом сильнее всего прибавили в цене иномарки, которые и без того являются самыми дорогими в топ-10 бестселлеров на вторичном рынке. Так, наиболее "потяжелели" средние ценники на Hyundai Solaris (+21,4%, 606 тыс. руб.) и Kia Rio (+20,4%, 620 тыс. руб.).

"В массовом сегменте наибольшим спросом как на рынке новых авто, так и на рынке авто с пробегом пользуются Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели хорошо зарекомендовали себя у российских автовладельцев за счет сочетания современного дизайна, надежности и простоты эксплуатации. Однако количество предложений на вторичном рынке из-за дефицита автомобилей ограничено, что еще больше стимулирует рост цен на популярные модели", - говорит директор департамента автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

Как отмечает Николай Баскаков, заметнее всего дорожают более востребованные предложения с относительно небольшим пробегом. К тому же эти модели - модные, что дополнительно увеличивает их цену на рынке.

Кроме того, заметно подорожала подержанная Lada Granta - на 19% до 345 тыс. рублей. Как известно, нехватка компонентов на АвтоВАЗе сильнее всего сказалась на производстве именно этой модели, поэтому в салонах дилеров ее не найти, а вот на вторичном рынке - можно. В результате вазовский бюджетник практически сравнялся по средней стоимости с самой популярной подержанной иномаркой Ford Focus, чей ценник в прошлом году увеличился не так сильно - на 14% до 365 тыс. рублей.

Великолепная "семерка"

Стоит также отметить высокий рост цен на морально устаревшую Lada 2107, которая остается самой дешевой моделью в топ-10 бестселлеров на "вторичке". Средняя стоимость вазовской "семерки" в 2021 году составил 60 тыс. рублей - на 20% больше, чем годом ранее.

В то же время другие снятые с производства модели Lada, такие как Priora (+7,7%, 210 тыс. руб.), Samara 114 (+10,5%, 105 тыс. руб.), Kalina (+8,8%, 185 тыс. руб.) и Lada 110 (+7,7%, 70 тыс. руб.), подорожали меньше, хотя большинство их них занимает более высокие места в рейтинге продаж вторичного авторынка, чем Lada 2107.

"Популярность "семерки" объясняется тем, что ее цена составляет менее 100 тыс. рублей и россияне, которым срочно требуется авто, приобретают эту модель из-за ее доступности. На мой взгляд, остальные снятые с производства модели Lada не пользуются таким спросом на вторичном рынке, как Lada 2107, из-за боязни россиян столкнуться с дефицитом или высокой стоимостью комплектующих для их ремонта. А "семерку" можно починить в любом гараже", - рассуждает Денис Мигаль.

В свою очередь, Владимир Желобов полагает, что темпы роста цен на автомобили с пробегом в 2022 году немного замедлятся, но достичь равновесия между спросом и предложением на вторичном рынке удастся только после восстановления объемов поставок новых автомобилей, что ожидается не раньше середины лета.

При этом, по мнению эксперта, на рынке станет больше "молодых" машин, не старше трех лет, так как из-за повышения цен многие автовладельцы могут продать такие автомобили дороже, чем покупали несколько лет назад. В то же время возможен дефицит более возрастных машин (5-7 лет) из-за общего низкого уровня продаж новых автомобилей в России в 2015 году.