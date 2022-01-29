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Фото: вдова актера Дмитрия Марьянова вышла замуж

Новости
    29.01.2022, 18:32
Текст:   Олег Усков

Психолог Ксения Бик, единственная официальная супруга актера Дмитрия Марьянова, вновь вышла замуж. Избранником женщины стал известный радиоведущий Сергей Соболев, с которым Ксения познакомилась в 2018 году.

Информация о заключении союза появилась на аккаунтах молодоженов в социальных сетях.

Марьянов и Бик поженились в 2015-м, до этого три года жили вместе. Дмитрий Марьянов, сыгравший главную роль в культовом детском мюзикле "Выше Радуги", умер в октябре 2017-го на 48-м году жизни. Уход актера и телеведущего сопровождался скандалами и массовым всплытием неприятных подробностей.

При этом нужно отметить, что и Сергей прошел через сложный период - в 2013-м погибла его жена Елена, попав под электричку.

Свадьбу Сергей и Ксения сыграли 21 января в одном из столичных загсов - в узком кругу близких друзей и родственников.

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