Гастроэнтеролог назвал три продукта, разрушающие печень день за днем

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин перечислил продукты, регулярное употребление которых день за днем разрушает печень даже при отказе от алкоголя. Один из них - жирное жареное (или копченое) мясо.

"Чтобы переварить эти продукты, нужно много желчи. От такой повышенной нагрузки страдают гепатоциты, которые ее синтезируют", - отметил гастроэнтеролог в Instagram.

Большое количество жира и ненужных специй присутствует в фаст-фуде, поэтому такой пищи надо избегать, уточнил врач. Еще один враг печени - сладости.

"Печени не нравится, если день за днем, постоянно и всегда ее кормят сдобной свежей выпечкой, кондитерскими сладостями, газировкой. Позже все эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты", - объяснил Зиннатуллин.

"Если человек здоров, то жестких ограничений по питанию нет. Надо лишь уменьшить количество вредных для печени продуктов", - заключил гастроэнтеролог.

Подчеркивается, что злоупотребление сладким и жирным грозит высоким риском развития жировой болезни печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую. Чаще всего заболевание проявляется вздутием живота.

"Тут важно контролировать вес, ограничить потребление алкоголя и сахара, в том числе исключить десерты и выпечку. В рацион надо включить полезные масла", - посоветовал диетолог из Испании Айтор Санчес.

При возникновении проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.