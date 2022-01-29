Гастроэнтеролог назвал три продукта, разрушающие печень день за днем

Новости

Посольство РФ в США: Поставки Киеву оружия сейчас - это подстрекательство 06:40
В Минобороны рассказали о переброске в Беларусь ЗРПК "Панцирь-С" 06:20
Посол РФ Степанов: Канадские военные обучали неонацистов на Украине 04:50
Профессор Александров: Девятилетней студентке МГУ лучше вернуться в школу 04:10
Вильфанд предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве 03:45
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца 03:18
Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время 02:20
Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией 01:33
Президенты Украины и Франции обсудили работу "нормандского формата" 01:00
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона" 01:00
Анна Кузнецова призвала депутатов проконтролировать помощь онкобольным 00:52
Детский омбудсмен Львова-Белова утвердила структуру общественного совета 00:46
Суд отклонил претензии Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май" 00:40
Фильм "Серебряные коньки" стал триумфатором "Золотого орла" 28.01.2022
РФ направила ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии 28.01.2022
Женщина бросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке Ташкента 28.01.2022
Минздрав сообщил о том, как подростки переносят прививки от ковида 28.01.2022
Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию 28.01.2022
Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства 28.01.2022
МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию 28.01.2022
Объем ипотеки растет из-за цен на жилье 28.01.2022
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января 28.01.2022
Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 28.01.2022
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 28.01.2022
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 28.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 06:35
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог назвал три продукта, разрушающие печень день за днем

Текст: Оксана Грибанова

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин перечислил продукты, регулярное употребление которых день за днем разрушает печень даже при отказе от алкоголя. Один из них - жирное жареное (или копченое) мясо.

Фото: iStock
Гастроэнтеролог назвала лучшие продукты для женщин после 40

"Чтобы переварить эти продукты, нужно много желчи. От такой повышенной нагрузки страдают гепатоциты, которые ее синтезируют", - отметил гастроэнтеролог в Instagram.

Большое количество жира и ненужных специй присутствует в фаст-фуде, поэтому такой пищи надо избегать, уточнил врач. Еще один враг печени - сладости.

"Печени не нравится, если день за днем, постоянно и всегда ее кормят сдобной свежей выпечкой, кондитерскими сладостями, газировкой. Позже все эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты", - объяснил Зиннатуллин.

"Если человек здоров, то жестких ограничений по питанию нет. Надо лишь уменьшить количество вредных для печени продуктов", - заключил гастроэнтеролог.

Подчеркивается, что злоупотребление сладким и жирным грозит высоким риском развития жировой болезни печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую. Чаще всего заболевание проявляется вздутием живота.

"Тут важно контролировать вес, ограничить потребление алкоголя и сахара, в том числе исключить десерты и выпечку. В рацион надо включить полезные масла", - посоветовал диетолог из Испании Айтор Санчес.

При возникновении проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Посол РФ Степанов: Канадские военные обучали неонацистов на Украине
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона"
Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым