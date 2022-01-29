Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал новости о новом коронавирусе, получившем название NeoCov.

По словам ученого, в тех странах, где уровень секвенирования высокий (100 тысяч и более - прим. ред.), всегда будут выявляться новые варианты SARS-CoV-2. Мутации - это нормально.

Напомним, на этой неделе в ЮАР был обнаружен NeoCov - близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Пока он опасен только для летучих мышей. Но достаточно всего одной мутации в геноме, и штамм "перепрыгнет" на человека.

Пока нет оснований говорить о том, что новый вирус способен распространяться среди людей. Обозначенные риски "носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", подчеркнули в Центре "Вектор" (структурная единица Роспотребнадзора).

Справка РГ:

Секвенирование - это "расшифровка" строения вируса. Информация, из каких нуклеотидов состоит геном вируса, помогает ученым идентифицировать новые варианты SARS-CoV-2. Например, исследовав биоматериал, взятый у путешественника, побывавшего в ЮАР в ноябре прошлого года, исследователи из Калифорнийского университета смогли за пять часов обнаружить штамм "омикрон".