МИД назвал сообщение швейцарской телерадиокомпании по Украине абсурдом

Публикации в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся с каждым разом абсурднее, говорится в комментарии МИД РФ, размещенном в Telegram-канале ведомства.

"Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной", - указали дипломаты.

В МИД предположили, что под громкими и даже пугающими зрителей заявлениями, скорее всего, подразумевается подготовка к российско-белорусским военным учениям "Союзная решимость - 2022". "Господа швейцарские, это уже не просто непрофессионально. Это медицинский диагноз", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. И предложили обращаться в Минобороны России, где "расскажут, что такое проверка оборонного потенциала".

Ранее первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич сообщил военным атташе иностранных государств и журналистам, что учения носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества. Они пройдут с 10 по 20 февраля.