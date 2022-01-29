Новым замминистра транспорта стал Валентин Иванов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра транспорта - им стал Валентин Иванов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

До этого Валентин Иванов занимал должность замдиректора департамента строительства правительства РФ. Ранее он возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области и был главным инженером в РЖД.

Экс-замминистра транспорта Владимир Токарев в настоящий момент арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и находится под стражей. Премьер-министр освободил его от занимаемой должности 25 января.