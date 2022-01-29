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29 января 2022 г.

Указ губернатора Орловской области от 28 января 2022 года № 47 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела I:

а) приостановить действие подпункта "а";

б) дополнить подпунктом "а3" следующего содержания:

3) проведение массовых мероприятий с присутствием граждан, включая массовые мероприятия с количеством участников менее 500 человек.

Данное ограничение не распространяется на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";

2) приостановить действие пункта 9 раздела I;

3) в разделе II:

а) дополнить строкой 1.20 следующего содержания:

б) дополнить строкой 1.21 следующего содержания:

2. Подпункты 1, 2 пункта 1 вступают в силу с 29 января 2022 года и действуют по 28 февраля 2022 года.

Подпункт "а" подпункта 3 пункта 1 вступает в силу со дня официального опубликования.

Подпункт "б" подпункта 3 пункта 1 вступает в силу со дня официального опубликования и действует по 28 февраля 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов



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