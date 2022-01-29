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29.01.2022 06:40
Рубрика: Власть

Посольство РФ в США: Поставки Киеву оружия сейчас - это подстрекательство

Вашингтон, не стесняясь, практически каждый день сообщает о военной помощи Украине. "Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в США.

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Дипломаты считают, что подобными действиями американская администрация подталкивает Киев к авантюрам против жителей Донбасса. Это самое настоящее подстрекательство, уверены во внешнеполитическом ведомстве.

"Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности", - добавили в посольстве. Необходимо пресекать попытки насильственной ассимиляции русскоязычного населения на востоке страны.

В диппредставительстве сообщили также, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное.

Днем ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Киев в ближайшее время получит как оборонительные, так и наступательные средства. О каких конкретно видах вооружения идет речь, не уточняется.

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