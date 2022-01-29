Правда ли, что нельзя заправляться, если на АЗС стоит бензовоз

Чтобы понять, чем опасна заправка вскоре после слива топлива в подземный резервуар, разберемся в технике вопроса. При каждом рутинном сливе горючего проводится ряд регламентных процедур. А именно, цистерну заземляют, ставят под колеса противооткатные "башмаки" и проверяют наличие пломб.
Затем оператор в обязательном порядке проводит отбор пробы, чтобы исключить содержание в топливе механических примесей и воды. Затем происходит собственно слив. Регламент же АЗС предполагает подачу топлива или солярки непосредственно в колонки через 15-20 минут, необходимых для отстаивания нефтепродуктов и корректного учета. Так значит опасаться особо нечего?
К сожалению, поводы для опасений действительно есть. Ведь после слива нефтепродуктов со дна металлических резервуаров, как известно, неизбежно поднимется взвесь, состоящая из мелких частиц краски, грязи и ржавчины. Конечно, резервуары для слива бензина и дизтоплива должны обрабатывать (как вручную, так и с применением механических приспособлений). Согласно согласно ГОСТу, это требуется делать раз в два года. Однако качество обработки не всегда бывает эффективным, особенно если резервуары не новые, да и регламентные сроки очистки выдерживаются не всегда и не везде.
В результате осадок с дна резервуаров после такой поспешной заправки направляется в топливную систему через топливные фильтры. Последние соответственно засоряются и провоцируют перегрев топливного насоса. Топливо, находящееся в баке, уже не справляется в результате с задачей охлаждения этой детали. В ряде случаев у топливного насоса срабатывает предохранительный клапан стравливания давления (он же - обратный клапан). Если это произошло, бензонасос перестает держать давление, что выливается в проблемы с запусками мотора и падении давления в топливной магистрали.
Увы, даже при замене забитого топливного фильтра поврежденный бензонасос не избавится от проблемы "аварийного" стравливания давления. При этом он будет исправно выдавать свои 5-6 атмосфер давления при проверке, а вы - недоумевать, почему же машина плохо заводится и дергается при езде. Более того, при езде на высоких оборотах стравливающий насос будет, условно говоря, ронять давление в системе. А это чревато детонацией, прогоранием поршней, клапанов и прочими техническими проблемами.
Как избежать таких неприятностей? Прежде всего - возьмите на вооружение практику опытных водителей. Увидели на АЗС бензовоз - езжайте дальше, до ближайшей нормальной заправки. Как можно еще защитить топливную систему? Ведь не исключен и такой сценарий - бензовоз покинул территорию АЗС 5 минут назад, и вы не догадываетесь об опасности заправки. Если не уверены, имеет смысл не торопиться с заправкой, припарковаться и попить кофейку в здании АЗС. Не лишним будет также осведомиться у работников заправки, как давно сливалось топливо.
Однако это, конечно, полумеры. Более серьезной защитой станет установка дополнительного сетчатого топливного фильтра, предпочтительнее всего - с прозрачным корпусом, чтобы можно было отслеживать состояние топлива, поступающего в топливную систему. Если расходник быстро почернеет, это четкий знак того, что в бак попало грязное топливо. В этом случае разумным будет не только поменять основной и запасной фильтры, но и прочистить приемную сетку бензонасоса и сам топливный бак. К сожалению, нередко такие процедуры финансозатраты и требуют времени. Ведь топливный модуль у ряда моделей нельзя снять, не демонтировав бак, да и к бензонасосу подобраться бывает в ряде случаев непросто.
И, наконец, ответственный водитель должен фиксировать такие огрехи в поведении машины, как затрудненный запуск мотора, провалы при нажатии на газ, плавающие обороты и потеря мощности и динамики. При наличии таких симптомов проверке состояния топливных фильтров нужно уделить серьезное внимание.
При чистке же или замене фильтров проблема нередко состоит в поиске мест их крепления. На дизельных двигателях такие фильтры, как правило, установлены под капотом. На бензиновых - или под днищем, или в топливном баке. Так называемый фильтр грубой очистки (фильтр-сетка) обычно устанавливают на самом бензонасосе. Фильтр тонкой очистки все чаще устанавливают в бензобаке, интегрируя его в топливный модуль. В любом случае, помните, что расположение топливных фильтров можно увидеть на схемах топливной системы автомобиля.