Правда ли, что нельзя заправляться, если на АЗС стоит бензовоз

Опытный водитель никогда не заедет на АЗС, если там происходит или только что завершился слив горючего. Чем руководствуются "бывалые", насколько оправдала такая перестраховка?

Чтобы понять, чем опасна заправка вскоре после слива топлива в подземный резервуар, разберемся в технике вопроса. При каждом рутинном сливе горючего проводится ряд регламентных процедур. А именно, цистерну заземляют, ставят под колеса противооткатные "башмаки" и проверяют наличие пломб.

Затем оператор в обязательном порядке проводит отбор пробы, чтобы исключить содержание в топливе механических примесей и воды. Затем происходит собственно слив. Регламент же АЗС предполагает подачу топлива или солярки непосредственно в колонки через 15-20 минут, необходимых для отстаивания нефтепродуктов и корректного учета. Так значит опасаться особо нечего?

К сожалению, поводы для опасений действительно есть. Ведь после слива нефтепродуктов со дна металлических резервуаров, как известно, неизбежно поднимется взвесь, состоящая из мелких частиц краски, грязи и ржавчины. Конечно, резервуары для слива бензина и дизтоплива должны обрабатывать (как вручную, так и с применением механических приспособлений). Согласно согласно ГОСТу, это требуется делать раз в два года. Однако качество обработки не всегда бывает эффективным, особенно если резервуары не новые, да и регламентные сроки очистки выдерживаются не всегда и не везде.

В результате осадок с дна резервуаров после такой поспешной заправки направляется в топливную систему через топливные фильтры. Последние соответственно засоряются и провоцируют перегрев топливного насоса. Топливо, находящееся в баке, уже не справляется в результате с задачей охлаждения этой детали. В ряде случаев у топливного насоса срабатывает предохранительный клапан стравливания давления (он же - обратный клапан). Если это произошло, бензонасос перестает держать давление, что выливается в проблемы с запусками мотора и падении давления в топливной магистрали.

Увы, даже при замене забитого топливного фильтра поврежденный бензонасос не избавится от проблемы "аварийного" стравливания давления. При этом он будет исправно выдавать свои 5-6 атмосфер давления при проверке, а вы - недоумевать, почему же машина плохо заводится и дергается при езде. Более того, при езде на высоких оборотах стравливающий насос будет, условно говоря, ронять давление в системе. А это чревато детонацией, прогоранием поршней, клапанов и прочими техническими проблемами.

Как избежать таких неприятностей? Прежде всего - возьмите на вооружение практику опытных водителей. Увидели на АЗС бензовоз - езжайте дальше, до ближайшей нормальной заправки. Как можно еще защитить топливную систему? Ведь не исключен и такой сценарий - бензовоз покинул территорию АЗС 5 минут назад, и вы не догадываетесь об опасности заправки. Если не уверены, имеет смысл не торопиться с заправкой, припарковаться и попить кофейку в здании АЗС. Не лишним будет также осведомиться у работников заправки, как давно сливалось топливо.

Однако это, конечно, полумеры. Более серьезной защитой станет установка дополнительного сетчатого топливного фильтра, предпочтительнее всего - с прозрачным корпусом, чтобы можно было отслеживать состояние топлива, поступающего в топливную систему. Если расходник быстро почернеет, это четкий знак того, что в бак попало грязное топливо. В этом случае разумным будет не только поменять основной и запасной фильтры, но и прочистить приемную сетку бензонасоса и сам топливный бак. К сожалению, нередко такие процедуры финансозатраты и требуют времени. Ведь топливный модуль у ряда моделей нельзя снять, не демонтировав бак, да и к бензонасосу подобраться бывает в ряде случаев непросто.

И, наконец, ответственный водитель должен фиксировать такие огрехи в поведении машины, как затрудненный запуск мотора, провалы при нажатии на газ, плавающие обороты и потеря мощности и динамики. При наличии таких симптомов проверке состояния топливных фильтров нужно уделить серьезное внимание.

При чистке же или замене фильтров проблема нередко состоит в поиске мест их крепления. На дизельных двигателях такие фильтры, как правило, установлены под капотом. На бензиновых - или под днищем, или в топливном баке. Так называемый фильтр грубой очистки (фильтр-сетка) обычно устанавливают на самом бензонасосе. Фильтр тонкой очистки все чаще устанавливают в бензобаке, интегрируя его в топливный модуль. В любом случае, помните, что расположение топливных фильтров можно увидеть на схемах топливной системы автомобиля.