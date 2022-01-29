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Рубрика: В мире

Президенты Украины и Франции обсудили работу "нормандского формата"

Украинский лидер Владимир Зеленский и французский президент Эмманюэль Макрон в пятницу, 28 января, обсудили в телефонном разговоре работу "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил сам глава государства в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Зеленский назвал Макрона "другом и надежным партнером" и заявил, что рад возобновлению "нормандского формата".

- Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается, - отметил он.

Ранее с Макроном по телефону пообщался российский президент Владимир Путин. Главная тема, которую обсуждали президенты, - предоставление России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности, сообщили в Кремле.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Франция Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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