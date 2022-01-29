Путин поручил до 1 июня подготовить разъяснения насчет превышения самообороны

Владимир Путин рекомендовал Верховному Суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить разъяснения по этому вопросу. Доклад нужно представить до 1 июня.

В субботу на сайте Кремля опубликован перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ранее на встрече с СПЧ президент подчеркивал, что к вопросу о законодательном регулировании самообороны следует подходить профессионально и учитывать, что смысл норм заключается в том, чтобы средства защиты соответствовали средствам нападения. "Но, конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике, - это правда", - отмечал тогда Путин.