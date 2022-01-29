Путин поручил к 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки

"Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - говорится в документе.

Ранее этот вопрос был поднят на заседании СПЧ с участием президента. Путин тогда сказал, что Совет Федерации уже начал работу над соответствующими законопроектами. Президент также подчеркивал, что нужны системные меры по борьбе с нарушениями прав заключенных.

Напомним, 20 декабря в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому до 12 лет лишения свободы будет грозить за пытки, организованные представителями власти. Документ расширяет понятие "пытки" и ужесточает наказание за их применение. Правительство подготовило положительный отзыв на проект поправок в УК, усиливающий ответственность за пытки.