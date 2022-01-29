Новости

Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине 14:41
Археологи раскрыли загадку строительства курии Помпея в Риме 14:34
Россиянам рассказали, какие продукты могут подешеветь в 2022 году 14:28
Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете 14:26
В Забайкалье до 1 марта отменили все массовые мероприятия для детей 14:26
Путин поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в воспитательной работе 14:20
Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях 14:16
Президент указал решить вопрос регистрации бездомных 14:11
Путин поручил до 1 июня подготовить разъяснения насчет превышения самообороны 14:03
Путин поручил проанализировать законы об иноагентах 14:02
Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР 13:52
Пащенко стал вторым в гонке преследования на ЧЕ по биатлону 13:39
В Белом доме появилась "первая кошка Америки" 13:37
В Бостоне начался исторический шторм 13:35
Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу 13:11
Свидетельства пересечения древних цивилизаций обнаружены в Тибете 13:11
Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов почти наполовину 12:54
Партия Макрона начала предвыборную кампанию без президента 12:54
Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер 12:50
Мишустин назначил нового главу Росжелдора 12:17
"Омикрон" выявлен в 78 регионах России 12:02
Названы самые редкие и необычные вакансии в России 11:48
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 11:39
Более 220 военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с COVID-19 11:29
Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 40% 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 14:16
Рубрика: Власть

Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду до 1 мая проанализировать практику применения российского законодательства по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин поручил к 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки

Президент также призвал при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства. В субботу на сайте Кремля опубликован перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В декабре на встрече с членами СПЧ Путин отмечал, что засаживать человека за решетку часто совершенно не оправдано, пока суд не пришел к выводу о том, совершено преступление или нет.

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Генпрокуратура Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Президент Совет по правам человека

Главное сегодня

Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Президент указал решить вопрос регистрации бездомных
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году