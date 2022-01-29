Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду до 1 мая проанализировать практику применения российского законодательства по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера.

Президент также призвал при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства. В субботу на сайте Кремля опубликован перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В декабре на встрече с членами СПЧ Путин отмечал, что засаживать человека за решетку часто совершенно не оправдано, пока суд не пришел к выводу о том, совершено преступление или нет.