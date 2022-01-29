Путин поручил проанализировать законы об иноагентах

Проанализировать до 1 мая законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов, поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Анализом законодательства по НКО-иноагентам займется Минюст совместно с Генеральной прокуратурой и СПЧ, а по СМИ - Минюст совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и "Союза журналистов России".

Речь идет в том числе и о части, касающейся исключения НКО-иноагентов из реестра, и практике применения законодательства об иноагентах​​​. Владимир Путин поручил при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства.