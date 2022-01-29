Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР

Граждане РФ, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за социальными выплатами через "Госуслуги" без указания прописки.

Об этом говорится в списке поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству также поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Ранее в комитете Госдумы разъяснили порядок прохождения военной службы россиянами, постоянно проживающими в ДНР и ЛНР. Это возможно при желании с их стороны. При этом в случае призыва они будут проходить службу на территории РФ.