Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете

Владимир Путин поручил администрации президента РФ рассмотреть и при необходимости оказать поддержку инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Отметим, что проблему токсичного контента в интернете на встрече президента с членами СПЧ поднял президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов. В частности, он указал на огромное количество групп в интернете, которые посвящены серийным убийцам, насилию, тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, и этот контент не является запрещенным.