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29.01.2022 10:39
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Около 7 тысяч рабочих мест появится в новых и реконструированных электродепо

Текст: Любовь Проценко

Около 7 тысяч рабочих мест появится в новых и реконструированных электродепо. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Андрей Бочкарев: Завершается реконструкция стадиона "Москвич"

"В Москве в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: "Аминьевское", "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино" и "Выхино", также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро. Ввод в эксплуатацию данных объектов даст городу около 7 тысяч рабочих мест", - рассказал он.

Как уточнил заммэра, только в электродепо "Аминьевское" будет создано приблизительно 1,2 тысячи рабочих мест. Всего с 2011 года в Москве построены уже построены шесть депо: "Митино", "Братеево", "Лихоборы", "Солнцево", "Руднево" и первый этап депо "Нижегородское", также пять электродепо реконструированы: "Печатники", "Планерное", "Сокол" и первые этапы депо "Владыкино" и "Выхино". Благодаря этой работе в городе создано около 7,5 тысячи рабочих мест.

Напомним, электродепо в московском метро строятся для ночного отстоя, ремонта и технического обслуживания поездов. С увеличением количества линий и их протяженности пропорционально растет и количество поездов. Таким образом, увеличивается и потребность в электродепо.

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