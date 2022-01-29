Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов почти наполовину

Строительство участка Троицкой линии столичного метрополитена между станциями "Новаторская" до "Бачуринская" завершено почти наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал: "На первом участке Троицкой линии метро близятся к завершению тоннелепроходческие работы - перегоны пройдены уже на 98%. Общая строительная готовность участка на сегодняшний день составляет 47%".

По словам заммэра, на всех пяти строящихся станциях участка ведутся монолитные работы."Железобетонные конструкции станции "Университет Дружбы Народов" готовы уже на 90%, на "Тютчевской" - на 83%, а на других станциях - более чем наполовину".

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов отметил, что на всех станциях почти завершены земляные работы и ведется обратная засыпка котлованов, которая уже выполнена на треть.

Напомним, Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы МЦК с городом Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает порядка миллиона жителей, а несколько сотен тысяч москвичей здесь работают или учатся.