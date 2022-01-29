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29.01.2022 12:54
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов почти наполовину

Текст: Любовь Проценко

Строительство участка Троицкой линии столичного метрополитена между станциями "Новаторская" до "Бачуринская" завершено почти наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал: "На первом участке Троицкой линии метро близятся к завершению тоннелепроходческие работы - перегоны пройдены уже на 98%. Общая строительная готовность участка на сегодняшний день составляет 47%".

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По словам заммэра, на всех пяти строящихся станциях участка ведутся монолитные работы."Железобетонные конструкции станции "Университет Дружбы Народов" готовы уже на 90%, на "Тютчевской" - на 83%, а на других станциях - более чем наполовину".

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов отметил, что на всех станциях почти завершены земляные работы и ведется обратная засыпка котлованов, которая уже выполнена на треть.

Напомним, Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы МЦК с городом Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает порядка миллиона жителей, а несколько сотен тысяч москвичей здесь работают или учатся.

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