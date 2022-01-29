В Мордовии из-за COVID-19 подросткам закрыли доступ в кино, музеи и кафе

В связи с высокими темпами распространения COVID-19 несовершеннолетние жители Мордовии не смогут посещать выставки, музеи, фитнес-центры, концертные залы и кинотеатры, кафе и точки общепита. Им также запрещено присутствовать на зрелищных и иных мероприятиях в качестве зрителей.

Соответствующие изменения внесены в указ главы РМ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать с 28 января по 15 февраля.

Кроме того, отменены очные занятия по программам дополнительного образования. Обучение будет проходить в дистанционном формате.

Под запретом и проведение спортивных и физкультурных состязаний с участием несовершеннолетних. Исключение - турниры, включенные в календарный план. В этот период они будут организованы без присутствия зрителей.

Как уже писала "РГ", на состоявшемся накануне заседании оперштаба республики отмечалось, что за неделю число новых случаев заражения в Мордовии выросло более чем в два раза, превысив отметку 200 человек в сутки.

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди детей - сегодня этот показатель вдвое выше, чем год назад.