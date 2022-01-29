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29.01.2022 17:22
Рубрика: Происшествия

В Пятигорске эвакуируют дома возле горящего предприятия

Текст: Никита Пешков
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В домах, находящихся возле предприятия "Холод", на территории которого полыхает крупный пожар, проводится эвакуация населения. Об этом рассказал в Instagram глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

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Как ранее сообщала "РГ", на территории предприятия на улице Козлова, 39 произошло возгорание площадью 600 квадратных метров. Первые пожарные подразделения обнаружили очаг в компрессорном цеху, есть угроза распространения огня.

- Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту ЧП. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения, - сообщил Ворошилов.

Спустя два часа с того момента, как был зарегистрирован экстренный сигнал, пожарные продолжают бороться с огнем. Ситуацию прокомментировал также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он заявил, что направил в Пятигорск своего заместителя Юрия Коваленко.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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