В Пятигорске эвакуируют дома возле горящего предприятия

В домах, находящихся возле предприятия "Холод", на территории которого полыхает крупный пожар, проводится эвакуация населения. Об этом рассказал в Instagram глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Как ранее сообщала "РГ", на территории предприятия на улице Козлова, 39 произошло возгорание площадью 600 квадратных метров. Первые пожарные подразделения обнаружили очаг в компрессорном цеху, есть угроза распространения огня.

- Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту ЧП. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения, - сообщил Ворошилов.

Спустя два часа с того момента, как был зарегистрирован экстренный сигнал, пожарные продолжают бороться с огнем. Ситуацию прокомментировал также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он заявил, что направил в Пятигорск своего заместителя Юрия Коваленко.