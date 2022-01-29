МЧС предупредило жителей Кубани о ливнях и мокром снеге

В субботу, 29 января, в Краснодарском крае ожидаются обильные дожди с мокрым снегом, а местами может выпасть град. Осадки могут сопровождаться ветром до 20-25 метров в секунду. Об этом говорится в оперативном прогнозе управления МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве предупреждают, что из-за непогоды может возникнуть сильное налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах возможен гололед. Ночью местами ожидается туман.

В Краснодаре также ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер в городе будет достигать 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем будет держаться в районе 2-4 градусов выше нуля.

Напомним, что 24 января в Краснодаре выпало рекордное для января количество снега. Высота сугробов достигала 41 сантиметра. Движение в городе было затруднено, властям пришлось объявить однодневные каникулы для школьников.