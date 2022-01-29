Сбежавший из Польши солдат обратился в Гаагский трибунал

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в декабре минувшего года в Беларусь, обратился с заявлением в Гаагский трибунал.

"Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено", - отметил Чечко в видеообращении в Telegram-канале.

Перебежчик сказал, что польское общество имеет право знать правду о ситуации на границе с Беларусью. "И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди", - цитирует ТАСС Чечко.

Военный также посоветовал жителям Польши "самостоятельно проверять информацию о ситуации на белорусско-польской границе, так как в СМИ она является часто лживой и неправдивой".

Напомним, военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел границу 16 декабря и попросил убежища в Беларуси из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов. Польские власти обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал. Солдат сообщил следователям об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев.

Между тем информагентство PAP 27 января передало, что польский военнослужащий погиб в районе границы с Беларусью в Подляском воеводстве.