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29.01.2022 20:29
Рубрика: Власть

СПЧ приветствует изменения практики судов по делам о самообороне

Текст: Владимир Емельяненко

В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека надеются на то, что что изменение работы судов по делам о самообороне, приведут к тому, что люди, вынужденные защищаться, больше не окажутся на скамье подсудимых. Об этом после поручения президента России Владимира Путина заявил член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе.

Фото: Тверской областной суд / Комсомольская правда
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Он особо отметил, что эта проблема "касается сотен, а то и тысяч граждан", которые в результате самообороны иногда оказываются в СИЗО.

Ранее президент Путин поручил "рекомендовать Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия".

"Чтобы такие люди не оказывались на скамье подсудимых, не хватает позиции Верховного суда в обобщении судебной практики по подобным уголовным делам, - написал Шота Горгадзе в слоем Telegram-канале, а его цитату приводит сайт СПЧ. - Если Верховный суд опубликует ее в постановлении своего пленума, то это станет большой помощью судам при решении такой категории дел. Надеюсь, что уже в кратчайшие сроки мы увидим изменения в судебной практике".

Власть Право Права человека Президент Совет по правам человека Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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