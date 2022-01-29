СПЧ приветствует изменения практики судов по делам о самообороне

В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека надеются на то, что что изменение работы судов по делам о самообороне, приведут к тому, что люди, вынужденные защищаться, больше не окажутся на скамье подсудимых. Об этом после поручения президента России Владимира Путина заявил член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе.

Он особо отметил, что эта проблема "касается сотен, а то и тысяч граждан", которые в результате самообороны иногда оказываются в СИЗО.

Ранее президент Путин поручил "рекомендовать Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия".

"Чтобы такие люди не оказывались на скамье подсудимых, не хватает позиции Верховного суда в обобщении судебной практики по подобным уголовным делам, - написал Шота Горгадзе в слоем Telegram-канале, а его цитату приводит сайт СПЧ. - Если Верховный суд опубликует ее в постановлении своего пленума, то это станет большой помощью судам при решении такой категории дел. Надеюсь, что уже в кратчайшие сроки мы увидим изменения в судебной практике".