Столетняя история Московской филармонии в 10 уникальных концертах

Юбилейные концерты пройдут на всех основных филармонических сценах. В 14 часов в Большом зале консерватории будет исполнена та же самая программа, которая звучала в этот же день, 29 января, в этом же зале 100 лет назад: Девятая симфония Бетховена, "Поэма экстаза" Скрябина, хоровые сочинения Ипполитова-Иванова и Танеева.

Вечером в Концертном зале Чайковского пройдет гала-концерт, в котором выступят известные музыканты - Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Анне-Софи Муттер, Валерий Гергиев, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и другие. В Олимпийской деревне в Филармонии-2 будет играть Элисо Вирсаладзе.

История Московской филармонии уникальна. Практически все выдающиеся российские музыканты и будущие звезды, крупнейшие зарубежные исполнители, коллективы, композиторы выступали и выступают на ее сцене: от Гилельса, Рихтера, Оборина, Ойстраха, Когана, Ростроповича, Шафрана, Мравинского, Кондрашина, Рождественского, Светланова, до Гергиева, Плетнева, Мацуева, Третьякова, Спивакова и других.

На сцене филармонии переживали свое рождение великие партитуры Шостаковича, Прокофьева, Шнитке, зажигались новые звезды, побеждавшие на Всесоюзных конкурсах, которые проводила филармония, появлялись новые музыкальные коллективы - ансамбли и оркестры.

Московская филармония, созданная коммунистами по распоряжению Анатолия Луначарского и начавшая свою музыкальную жизнь в годы Гражданской войны и разрухи, стала своего рода эталоном того, что было создано в советскую эпоху и что стало безусловной ценностью для всего культурного мира. Разумеется, 100 лет - это история, факты, легенды.

Но Московская филармония, которую уже почти двадцать лет возглавляет выдающийся директор Алексей Шалашов, живет актуальной и динамичной жизнью, не останавливает свое движение ни на день и стала настоящим музыкальным центром мирового значения.

Сегодня на сценах филармонии проходит более 1000 концертов в сезон, в залах собираются около 600 000 слушателей. В программах филармонии участвуют более 1100 солистов и дирижеров, сотни коллективов - российских и зарубежных. Для юного поколения слушателей создаются десятки музыкально-просветительских абонементов.

Филармония работает в шести собственных залах, выступает на других сценах Москвы, в том числе - в историческом Большом зале консерватории. И уже сто лет Московская филармония остается центром интересов и дорогим сердцу местом для всех музыкантов и меломанов.

Для читателей "РГ" мы напомним некоторые яркие события из истории Московской филармонии:

1. Афиша концерта-открытия Московской филармонии (Госфила)

Госфил (Государственная филармония) в Москве открылась дневным концертом в Большом зале консерватории, собравшим невероятный аншлаг. Люди приезжали в Москву из других городов, чтобы попасть на это событие.

Девятая симфония Бетховена. Редкая запись трансляции из Большого зала консерватории 6 апреля 1951 года была издана на CD фирмой Aquarius в 2009 году.

2. Гастроли Отто Клемперера

В 20-е годы в Москву неоднократно приезжал немецкий дирижер Отто Клемперер. В 1929 году Клемперер выступил с новым оркестром филармонии Софил, созданным в ноябре 1928 года. Среди сочинений, исполненных Клемперером еще в первый его приезд в 1924 году, была "Просветленная ночь" Шенберга, которая произвела исключительное впечатление на зал. Фото: wikipedia.org

"Просветленная ночь" Арнольда Шенберга в исполнении Отто Клемперера и Королевского оркестра "Консертгебау". Запись с концерта 7 июля 1955 года в Амстердаме.

3. Приезд Белы Бартока

В 1929 году в Советском Союзе по приглашению Софила (Московской филармонии) гастролировал венгерский композитор Бела Барток. В Москве он исполнил сольную программу, в том числе - собственные сочинения. Выступление Бартока имело колоссальный успех у публики. Фото: wikipedia.org

Allegro barbaro для фортепиано Белы Бартока, звучавшее на его концерте в Московской филармонии 24 января 1929 года.

4. Гастроли Артура Рубинштейна

Знаменитый американский пианист Артур Рубинштейн трижды гастролировал в Советском Союзе. Первые его выступления прошли в Большом зале консерватории в 1932 году, затем в 1935 и 1964 годах. Концерты выдающегося музыканта вызывали абсолютный восторг публики. Фото: wikipedia.org

Концерт Артура Рубинштейна в Большом зале консерватории. 1964 год. В программе - Шопен, Шуман, Дебюсси, Вила-Лобос.

5. Премьера Первого фортепианного концерта Шостаковича в Москве

Фрагмент финала Первого фортепианного концерта Шостаковича в исполнении автора. 1940 год.

6. Во время войны

Гилельс в воинской части. 1941-1942 годы. С первых дней войны филармония проводила шефские концерты для призывников в Москве, продолжала концерты в зале Чайковского, в Большом и Малом залах консерватории. Как писала пресса: "С колоссальным вниманием бойцы слушали знатнейших мастеров советского искусства - Э. Гилельса и Лисициана, которых восторженно встретила красноармейская аудитория". Фото: Генде-Роте Валерий/ТАСС

Эмиль Гилельс исполняет Двадцать восьмую сонату Шопена. Запись 1950 года.

7. В День Победы

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

9 мая 1945 года на Манежной площади состоялся концерт Госоркестра СССР под управлением Александра Гаука и Николая Аносова. В это же самое время на площади Маяковского солисты Московской филармонии выступали перед огромной аудиторией москвичей. Одна из участниц концерта - пианистка Нина Емельянова.

Нина Емельянова исполняет Революционный этюд и мазурку Шопена. Запись 1937 года.

8. Опера "Война и мир" Прокофьева в Московской филармонии

Первое исполнение партитуры Сергея Прокофьева "Война и мир" состоялось в концертном исполнении 7 июня 1945 года в Московской филармонии. Премьеру партитуры подготовил главный дирижер Большого театра Самуил Самосуд с участием солистов Большого театра, Московской филармонии, Станиславского и Немировича-Данченко. Фото: Валентин Соболев/ТАСС

Ариозо Кутузова из оперы "Война и мир" Прокофьева в исполнении ведущего солиста Большого театра, народного артиста СССР Ивана Петрова.

9. Приезд Игоря Стравинского

В сентябре 1962 года впервые почти за 50 лет на родину приехал Игорь Стравинский. Его визит стал сенсацией в советской музыкальной истории. В Большом зале консерватории четыре вечера звучала музыка Стравинского под управлением самого автора и Роберта Крафта. Сочинения исполняли Госоркестр Союза ССР и Симфонический оркестр Московской филармонии. Фото: Александр Коньков/ТАСС

Концерт Игоря Стравинского в Москве. 1962 год. Сюита из балета "Петрушка" в исполнении Симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижер - Игорь Стравинский.

10. Премьера Тринадцатой симфонии Шостаковича

Мировая премьера Тринадцатой симфонии Шостаковича "Бабий яр" на стихи Евгения Евтушенко состоялась 18 декабря 1962 года в Большом зале консерватории под управлением Кирилла Кондрашина. Эта премьера стала большим музыкальным и чрезвычайно значимым общественным событием. Фото: Лев Иванов / РИА Новости

Тринадцатая симфония Шостаковича (на слова Евгения Евтушенко) - Adagio ("Бабий яр"). Запись со второго исполнения 20 декабря 1962 года в Большом зале Московской консерватории.

От "РГ"

Сегодня в Большом зале консерватории соберутся музыканты и публика, чтобы повторить тот исторический момент рождения Московской филармонии, который происходил в этом зале 100 лет назад.

А в 19 часов гала-концерт к 100-летию Московской филармонии в зале Чайковского будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте филармонии meloman.ru и онлайн-платформе классической музыки Medici.tv.