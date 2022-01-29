Столетняя история Московской филармонии в 10 уникальных концертах

Вечером в Концертном зале Чайковского пройдет гала-концерт, в котором выступят известные музыканты - Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Анне-Софи Муттер, Валерий Гергиев, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и другие. В Олимпийской деревне в Филармонии-2 будет играть Элисо Вирсаладзе.
История Московской филармонии уникальна. Практически все выдающиеся российские музыканты и будущие звезды, крупнейшие зарубежные исполнители, коллективы, композиторы выступали и выступают на ее сцене: от Гилельса, Рихтера, Оборина, Ойстраха, Когана, Ростроповича, Шафрана, Мравинского, Кондрашина, Рождественского, Светланова, до Гергиева, Плетнева, Мацуева, Третьякова, Спивакова и других.
На сцене филармонии переживали свое рождение великие партитуры Шостаковича, Прокофьева, Шнитке, зажигались новые звезды, побеждавшие на Всесоюзных конкурсах, которые проводила филармония, появлялись новые музыкальные коллективы - ансамбли и оркестры.
Московская филармония, созданная коммунистами по распоряжению Анатолия Луначарского и начавшая свою музыкальную жизнь в годы Гражданской войны и разрухи, стала своего рода эталоном того, что было создано в советскую эпоху и что стало безусловной ценностью для всего культурного мира. Разумеется, 100 лет - это история, факты, легенды.
Но Московская филармония, которую уже почти двадцать лет возглавляет выдающийся директор Алексей Шалашов, живет актуальной и динамичной жизнью, не останавливает свое движение ни на день и стала настоящим музыкальным центром мирового значения.
Сегодня на сценах филармонии проходит более 1000 концертов в сезон, в залах собираются около 600 000 слушателей. В программах филармонии участвуют более 1100 солистов и дирижеров, сотни коллективов - российских и зарубежных. Для юного поколения слушателей создаются десятки музыкально-просветительских абонементов.
Филармония работает в шести собственных залах, выступает на других сценах Москвы, в том числе - в историческом Большом зале консерватории. И уже сто лет Московская филармония остается центром интересов и дорогим сердцу местом для всех музыкантов и меломанов.
Для читателей "РГ" мы напомним некоторые яркие события из истории Московской филармонии:
1. Афиша концерта-открытия Московской филармонии (Госфила)
Девятая симфония Бетховена. Редкая запись трансляции из Большого зала консерватории 6 апреля 1951 года была издана на CD фирмой Aquarius в 2009 году.
2. Гастроли Отто Клемперера
"Просветленная ночь" Арнольда Шенберга в исполнении Отто Клемперера и Королевского оркестра "Консертгебау". Запись с концерта 7 июля 1955 года в Амстердаме.
3. Приезд Белы Бартока
Allegro barbaro для фортепиано Белы Бартока, звучавшее на его концерте в Московской филармонии 24 января 1929 года.
4. Гастроли Артура Рубинштейна
Концерт Артура Рубинштейна в Большом зале консерватории. 1964 год. В программе - Шопен, Шуман, Дебюсси, Вила-Лобос.
5. Премьера Первого фортепианного концерта Шостаковича в Москве
Фрагмент финала Первого фортепианного концерта Шостаковича в исполнении автора. 1940 год.
6. Во время войны
Эмиль Гилельс исполняет Двадцать восьмую сонату Шопена. Запись 1950 года.
7. В День Победы
9 мая 1945 года на Манежной площади состоялся концерт Госоркестра СССР под управлением Александра Гаука и Николая Аносова. В это же самое время на площади Маяковского солисты Московской филармонии выступали перед огромной аудиторией москвичей. Одна из участниц концерта - пианистка Нина Емельянова.
Нина Емельянова исполняет Революционный этюд и мазурку Шопена. Запись 1937 года.
8. Опера "Война и мир" Прокофьева в Московской филармонии
Ариозо Кутузова из оперы "Война и мир" Прокофьева в исполнении ведущего солиста Большого театра, народного артиста СССР Ивана Петрова.
9. Приезд Игоря Стравинского
Концерт Игоря Стравинского в Москве. 1962 год. Сюита из балета "Петрушка" в исполнении Симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижер - Игорь Стравинский.
10. Премьера Тринадцатой симфонии Шостаковича
Тринадцатая симфония Шостаковича (на слова Евгения Евтушенко) - Adagio ("Бабий яр"). Запись со второго исполнения 20 декабря 1962 года в Большом зале Московской консерватории.
От "РГ"
Сегодня в Большом зале консерватории соберутся музыканты и публика, чтобы повторить тот исторический момент рождения Московской филармонии, который происходил в этом зале 100 лет назад.
А в 19 часов гала-концерт к 100-летию Московской филармонии в зале Чайковского будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте филармонии meloman.ru и онлайн-платформе классической музыки Medici.tv.