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29.01.2022 17:01
Рубрика: В мире

Токаев: Аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков

Текст: Александр Саможнев

Ааэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков был захвачен, чтобы обеспечить прибытие других боевиков, которые впоследствии беспрепятственно зашли в город и взяли на себя руководство терактами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Расул Назыров/ РИА Новости
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"Следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".

В субботу пресс-секретарь в социальных сетях анонсировал интервью Токаева государственному телеканалу "Хабар 24", в котором говорится о причинах и последствиях событий января, политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики, передает РИА Новости.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны против роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в беспорядки и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Власти ввели чрезвычайное положение до 19 января.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев уже говорил о том, что в беспорядках в Казахстане принимали участие боевики из центральноазиатских стран, а также с Ближнего Востока. По его мнению, целью провокаторов было "формирование на территории страны зоны контролируемого хаоса".

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