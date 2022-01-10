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10.01.2022 18:41
Рубрика: В мире

Токаев: В беспорядках участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Текст: Юрий Когалов
В массовых беспорядках в Казахстане принимали участие боевики из ряда центральноазиатских стран, а также с Ближнего Востока. Об этом рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Разговор, как проинформировали в пресс-службе главы государства, состоялся в режиме видеоконференции.

Как подчеркнул Токаев, у него "нет никаких сомнений, что это была террористическая атака". По его словам, акт агрессии против Казахстана был хорошо организован, были привлечены иностранные боевики преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, и с Ближнего Востока. "Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - отметил президент.

Фото: Abduaziz MADYAROV / AFP
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По его данным, действия террористов привели к гибели сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. Экономический ущерб, по предварительным оценкам, может составить 2-3 миллиарда долларов.

Что касается привлечения миротворческих сил ОДКБ, то, как заявил Токаев, они не принимают участия в боевых операциях. "Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алма-Ате и столице Казахстана", - отметил глава республики. Он обратил внимание, что эта помощь позволила казахстанским силовым структурам оказать противодействие террористам. Как подчеркнул Токаев, миротворческие силы пробудут в Казахстане "до полной стабилизации ситуации".

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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