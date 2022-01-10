Токаев: В беспорядках участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Как подчеркнул Токаев, у него "нет никаких сомнений, что это была террористическая атака". По его словам, акт агрессии против Казахстана был хорошо организован, были привлечены иностранные боевики преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, и с Ближнего Востока. "Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - отметил президент.

По его данным, действия террористов привели к гибели сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. Экономический ущерб, по предварительным оценкам, может составить 2-3 миллиарда долларов.

Что касается привлечения миротворческих сил ОДКБ, то, как заявил Токаев, они не принимают участия в боевых операциях. "Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алма-Ате и столице Казахстана", - отметил глава республики. Он обратил внимание, что эта помощь позволила казахстанским силовым структурам оказать противодействие террористам. Как подчеркнул Токаев, миротворческие силы пробудут в Казахстане "до полной стабилизации ситуации".